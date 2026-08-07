سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 07-08-2026

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات مذبذبة في مدى ضيق خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بالدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ليحاول السعر بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على التعافي والصعود من جديد، خاصة وقد نجح السعر خلال هذه التحركات المتذبذبة في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر.