الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 07-08-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 03:26 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات مذبذبة في مدى ضيق خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بالدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ليحاول السعر بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على التعافي والصعود من جديد، خاصة وقد نجح السعر خلال هذه التحركات المتذبذبة في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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