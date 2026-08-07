سعر الفضة يظهر إشارات تدعم التعافي – توقعات اليوم – 07-08-2026

انخفض سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة لاكتساب زخم إيجابي يدعم استعادة تعافيه واستئناف صعوده، وسط استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع احتفاظ السعر بتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من استمرار الدعم الفني الإيجابي.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، الأمر الذي يعزز احتمالات تحسن الزخم تدريجيًا ويدعم النظرة الإيجابية لتحركات الفضة خلال الفترة المقبلة.