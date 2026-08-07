سعر النفط الخام يستقر على سلسلة مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 07-08-2026

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على سلسلة من المكاسب المتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جانب من خسائره السابقة، إلا أن الاتجاه التصحيحي الهابط لا يزال يفرض سيطرته على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، إلى جانب استمرار تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يبقي على الضغوط الفنية السلبية.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية مناطق شديدة التشبع الشرائي، بما يعكس تصاعد الضغوط البيعية المحتملة، ويحد من فرص استكمال التعافي خلال الفترة القريبة، في ظل استمرار سيطرة العوامل الفنية السلبية على حركة السعر.