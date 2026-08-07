الاقتصاد

سعر النفط الخام يستقر على سلسلة مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 07-08-2026

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سعر النفط الخام يستقر على سلسلة مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 01:17 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على سلسلة من المكاسب المتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جانب من خسائره السابقة، إلا أن الاتجاه التصحيحي الهابط لا يزال يفرض سيطرته على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، إلى جانب استمرار تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يبقي على الضغوط الفنية السلبية.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية مناطق شديدة التشبع الشرائي، بما يعكس تصاعد الضغوط البيعية المحتملة، ويحد من فرص استكمال التعافي خلال الفترة القريبة، في ظل استمرار سيطرة العوامل الفنية السلبية على حركة السعر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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