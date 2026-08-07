شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي بسبب غموض مفاوضات هرمز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه مقابل سلة من العملات

•الأسواق في انتظار صدور بيانات الوظائف الأمريكية الجديدة

•أسعار النفط العالمية ترتفع لليوم الثاني على التوالي

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل



تراجع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مع استمرار عمليات التصحيح و جني الأرباح من أعلى مستوى في سبعة أسابيع ،بالتزامن مع تزايد الإقبال على شراء العملة الأمريكية،بسبب تصاعد حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران حول إعادة فتح مضيق هرمز.



مع صعود أسعار النفط العالمية مرة أخرى ،تتزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ،مما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى ( 1.1518$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1524$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1525$).



•أنهي اليورو تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.1560 دولارًا.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأقل من 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي،عاكسًا استمرار ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يتزايد الإقبال على الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، في ظل تقارير تفيد باستمرار الخلافات حول آلية تنظيم الملاحة الدولية والضمانات الأمنية في الممر المائي الحيوي.



يصدر فى وقت لاحق اليوم ،تقرير الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة لشهر يوليو ، والذي سيوفر أدلة حاسمة حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بحوالي 0.5% ،لتواصل تعافيها للجلسة الثانية على التوالي من المستويات الأدنى فى ثلاثة أشهر ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،بالإضافة إلى تجدد المخاوف حول سلامة الإمدادات العالمية من منطقة الشرق الأوسط.



مفاوضات هرمز

•كشفت مصادر دبلوماسية عن قرب الإعلان عن اتفاق مؤقت بين إيران وعمان لتنظيم وإعادة فتح ممرات الدخول والخروج في مضيق هرمز.

•تشترط طهران لفتح المضيق إنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئها، ورفع العقوبات النفطية الأخيرة، والإفراج عن أصولها المجمّدة.

•بدأ البرلمان الإيراني مراجعة مشروع قانون يقضي بحظر عبور سفن بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، مع فرض رسوم وغرامات على بعض السفن العابرة للمضيق.

•يرفض البيت الأبيض منح إيران أي صلاحيات لفرض رسوم عبور إلزامية على السفن التجارية، أو فرض واقع أمني جديد يمس بملف الملاحة الدولية.

•تواصل سلطنة عُمان جهودها لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، فيما تشير التقارير إلى وجود مقترحات متبادلة بشأن تنظيم الملاحة الدولية.

•صرّح ترامب بأنه يعتقد أن الحرب ستنتهي في وقت قريب جداً، مشيراً إلى أن المفاوضات تمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة.

•اتهم كبير المفاوضين الإيرانيين ترامب بـ"دبلوماسية استعراضية" مع توقف حركة المرور في مضيق هرمز تقريبًا.

•أعلن الحوثيون تنفيذ هجمات جديدة، لتتجدد المخاوف حيال تعقيد المفاوضات وزيادة المخاطر الأمنية في المنطقة.



الفائدة الأوروبية

•وسط صعود أسعار النفط ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر مستقر من 25% إلى 35%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أكثر قوة عما هو متوقعًا فى الأسواق ،سترتفع احتمالات رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة هذا العام ،وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الخسائر الحالية فى مستويات اليورو مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 07-08-2026