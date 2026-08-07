سعر اليورو مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 07-08-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة للبحث عن قاع صاعد جديد يتخذه قاعدة للانطلاق مجددًا نحو التعافي وذلك بعد موجة من جني الأرباح، ولا يزال الزوج يحافظ على تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يبقي على الدعم الفني الإيجابي ويعزز استمرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية مناطق شديدة التشبع البيعي بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، الأمر الذي يعزز احتمالات تشكل دايفرجنس إيجابي، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي على المؤشر، وتدعم هذه الإشارات فرص استعادة الزخم الشرائي خلال الجلسات المقبلة، حال تمكن الزوج من الارتداد والثبات أعلى مستويات الدعم الحالية.