شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتحرك فى المنطقة السلبية قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط العالمية ترتفع لليوم الثاني على التوالي

•تزايد حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات حول مضيق هرمز

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية هذا العام



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،في طريقه صوب تكبّد خسارة أسبوعية ،مع تزايد الإقبال على شراء العملة الأمريكية،بسبب تصاعد حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران حول إعادة فتح مضيق هرمز.



ارتفاع أسعار النفط العالمية مرة أخرى، يجدد مخاوف تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان، وهو ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، في انتظار صدور المزيد من البيانات والأدلة التي توضح مسار تطبيع السياسة النقدية اليابانية خلال ما تبقى من العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (158.57 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (158.41¥)، و سجل أدنى مستوى عند (158.22 ¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.40% مقابل الدولار ،فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستوي الأعلى فى ثلاثة أشهر عند 155.23 ينات.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بنسبة 0.75% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد ثالث خسارة أسبوعية في غضون شهر.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأقل من 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي،عاكسًا استمرار ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يتزايد الإقبال على الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، في ظل تقارير تفيد باستمرار الخلافات حول آلية تنظيم الملاحة الدولية والضمانات الأمنية في الممر المائي الحيوي.



يصدر فى وقت لاحق اليوم ،تقرير الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة لشهر يوليو ، والذي سيوفر أدلة حاسمة حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بحوالي 0.5% ،لتواصل تعافيها للجلسة الثانية على التوالي من المستويات الأدنى فى ثلاثة أشهر ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حول سلامة الإمدادات العالمية من منطقة الشرق الأوسط.



مفاوضات هرمز

•كشفت مصادر دبلوماسية عن قرب الإعلان عن اتفاق مؤقت بين إيران وعمان لتنظيم وإعادة فتح ممرات الدخول والخروج في مضيق هرمز.

•تشترط طهران لفتح المضيق إنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئها، ورفع العقوبات النفطية الأخيرة، والإفراج عن أصولها المجمّدة.

•بدأ البرلمان الإيراني مراجعة مشروع قانون يقضي بحظر عبور سفن بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، مع فرض رسوم وغرامات على بعض السفن العابرة للمضيق.

•يرفض البيت الأبيض منح إيران أي صلاحيات لفرض رسوم عبور إلزامية على السفن التجارية، أو فرض واقع أمني جديد يمس بملف الملاحة الدولية.

•تواصل سلطنة عُمان جهودها لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، فيما تشير التقارير إلى وجود مقترحات متبادلة بشأن تنظيم الملاحة الدولية.

•صرّح ترامب بأنه يعتقد أن الحرب ستنتهي في وقت قريب جداً، مشيراً إلى أن المفاوضات تمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة.

•اتهم كبير المفاوضين الإيرانيين ترامب بـ"دبلوماسية استعراضية" مع توقف حركة المرور في مضيق هرمز تقريبًا.

•أعلن الحوثيون تنفيذ هجمات جديدة، لتتجدد المخاوف حيال تعقيد المفاوضات وزيادة المخاطر الأمنية في المنطقة.



الفائدة اليابانية

•مع ارتفاع أسعار النفط العالمية مرة أخرى ،ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر من 70% إلى 80%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أكثر قوة عما هو متوقعًا فى الأسواق ،سترتفع احتمالات رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة هذا العام ،وهو ما سيؤدي إلى اتساع مكاسب الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يحافظ على مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 07-08-2026