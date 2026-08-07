الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 07-08-2026

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سعر النفط خام برنت يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 03:22 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

شهد سعر النفط خام برنت (BRENT) سلسلة مكاسب قوية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر بارتفاعه الأخير إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يهدد تلك المكاسب بالارتداد السلبي، خاصة مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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