سعر النفط خام برنت يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 07-08-2026

شهد سعر النفط خام برنت (BRENT) سلسلة مكاسب قوية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر بارتفاعه الأخير إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يهدد تلك المكاسب بالارتداد السلبي، خاصة مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.