تكنولوجيا: جهاز Huawei MatePad Air 2026 ينطلق بشاشة OLED بمعدل تحديث 144 Hz وهيكل نحيف للغاية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي عن جهاز MatePad Air 2026 جنبا إلى جنب مع سلسلة هواتف Pura 90s Pro Max ومقارنة بطراز العام الماضي يبدو التصميم مختلفا قليلا للوهلة الأولى ولكن هناك اختلافات كبيرة في الواقع وأبرزها أن الجهاز اللوحي يأتي بسمك 5.3 mm ووزن 509 grams مما يجعله أنحف بمقدار 0.6 mm وأخف بمقدار 46 grams من الطراز السابق

وتستخدم الشاشة بمقاس 12 inch الآن لوحة OLED بدلا من لوحة IPS وتمتاز الشاشة بدقة تبلغ 2800x 1840 pixels ومعدل تحديث 144 Hz ومعدل سطوع أقصى من نوع HDR يبلغ 1200 nits ويمكنها إعادة إنتاج تدرج الألوان DCI-P3 بالكامل وتم تصميم طلاء PaperMatte من هواوي لتقليل الانعكاسات بشكل كبير مع توفير تجربة كتابة أكثر طبيعية باستخدام قلم Huawei M-Pencil Pro الذي يتوفر بشكل منفصل

ولاستخدام الجهاز اللوحي كبديل للحاسوب المحمول تقدم هواوي أيضا حافظة لوحة مفاتيح keyboard case على الرغم من أنها لا تتضمن لوحة لمس ويتميز الجهاز اللوحي بستة مكبرات صوت ويقال إنه مثالي لتطبيقات الوسائط المتعددة بفضل بطاريته التي تبلغ سعتها 10100 mAh ويقال إن البطارية توفر ما يصل إلى 16 ساعة من تشغيل الفيديو أو 10 ساعات من بث فيديو HDR وتكتمل الميزات بتقنية Wi-Fi 7 وكاميرا أمامية بدقة 12 megapixel وكاميرا رئيسية بدقة 50 megapixel

وعلى الرغم من أن جهاز Huawei MatePad Air 2026 مدرج بالفعل على موقع هواوي العالمي إلا أن هواوي لم تؤكد بعد أي تفاصيل بخصوص السعر أو التوفر في الأسواق