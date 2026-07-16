تكنولوجيا: OnePlus تنسحب رسميًا من أوروبا وأمريكا الشمالية وتواصل نشاطها في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OnePlus رسميًا انسحابها من أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية، مؤكدة أنها لن تطرح أي منتجات جديدة في هاتين المنطقتين خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، أوضحت الشركة أن الأجهزة الحالية ستواصل تلقي تحديثات النظام والتحديثات الأمنية وفق الجداول المعلنة، كما ستستمر مراكز خدمة العملاء في تقديم خدمات الدعم وتنفيذ التزامات الضمان.

وفي المقابل، كشفت OnePlus أن منصة المجتمع الخاصة بأمريكا الشمالية، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق، ستتوقف عن العمل اعتبارًا من 16 أغسطس 2026، بينما ستظل منصات المجتمع والمتاجر في أوروبا متاحة في الوقت الحالي.

أما في الهند، فأكدت الشركة استمرار عملياتها بشكل طبيعي، مع وجود خطط لإطلاق منتجات جديدة، من بينها الهاتف المنتظر OnePlus N6x.

كما أعلنت OnePlus أن جميع أجهزتها المؤهلة ستنتقل من واجهة OxygenOS إلى ColorOS مع تحديث Android 17 في مختلف الأسواق.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من الشائعات التي تحدثت عن انسحاب الشركة من الأسواق الغربية، في حين أشار تقرير حديث من Bloomberg إلى أن عمليات OnePlus في الهند قد تتوقف أيضًا خلال عام 2027، لتبقى السوق الصينية الوحيدة التي تواصل الشركة نشاطها فيها.

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