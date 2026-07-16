الدولار الكندي يسجل أعلى مستوى في أربعة أسابيع بعد قرار البنك المركزي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت العقود الآجلة للقمح ارتفاعها خلال التعاملات المبكرة من الأربعاء، حيث صعدت الأسعار بما يتراوح بين 15 و22 سنتًا عبر البورصات الرئيسية الثلاث، مواصلةً المكاسب القوية التي سجلتها في الجلسة السابقة.

وكانت عقود القمح اللين الأحمر الشتوي المتداولة في بورصة شيكاغو (Chicago SRW) قد أنهت تعاملات الثلاثاء على ارتفاع تراوح بين 4.25 و9.75 سنت، مدعومة بزيادة بلغت 5,032 عقدًا في إجمالي العقود المفتوحة، وهو ما يشير إلى دخول عمليات شراء جديدة إلى السوق.

كما أغلقت عقود القمح الأحمر الشتوي الصلب في بورصة كانساس سيتي (KC HRW) مرتفعة بما بين 7.5 و11.75 سنت، بالتزامن مع زيادة العقود المفتوحة بمقدار 1,056 عقدًا.

وفي المقابل، أنهت عقود القمح الربيعي في بورصة مينيابوليس (MPLS) الجلسة على مكاسب تراوحت بين 4 و5.75 سنت، وذلك مع انتهاء تداولات عقود شهر يوليو تزامنًا مع موعد استحقاقها.

التوترات في البحر الأسود وتحركات التجارة العالمية تعزز دعم الأسعار

لا تزال حركة صادرات الحبوب عبر مضيق كيرتش الروسي تواجه قيودًا عقب الإجراءات التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.

وخلال تطورات الليلة الماضية، شنت روسيا ضربات استهدفت عددًا من منشآت الموانئ في أوديسا الأوكرانية، ردًا على الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت ناقلات روسية في بحر آزوف.

وفي تطور منفصل، تسببت الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران خلال الليل في إلحاق أضرار بمنشأة لتخزين القمح.

وعلى صعيد الإنتاج الأمريكي، أظهر أحدث تقرير لتقدم المحاصيل الصادر عن الخدمة الوطنية للإحصاءات الزراعية الأمريكية (NASS) أن 67% من محصول القمح الشتوي في الولايات المتحدة كان قد تم حصاده حتى يوم الأحد، وهو ما يزيد بنحو 6 نقاط مئوية على متوسط الوتيرة المعتادة.

كما أشار التقرير إلى أن 72% من محصول القمح الربيعي وصل إلى مرحلة إخراج السنابل، بما يتوافق مع متوسط السنوات الخمس الماضية.

وحافظت جودة محصول القمح الربيعي على تحسن طفيف، إذ صُنف 58% من المحصول ضمن فئتي "جيد" إلى "ممتاز"، بزيادة نقطة مئوية واحدة مقارنة بالأسبوع السابق، رغم تراجع مؤشر Brugler500 بمقدار ثلاث نقاط إلى 351 نقطة.

وشهدت ولاية مونتانا أكبر انخفاض في تقييمات جودة المحصول بتراجع بلغ 18 نقطة، فيما انخفضت التقييمات في كل من أيداهو وساوث داكوتا بمقدار 7 نقاط لكل منهما.

في المقابل، سجلت مينيسوتا تحسنًا بمقدار 8 نقاط، بينما ارتفعت التقييمات في داكوتا الشمالية بمقدار 6 نقاط.

وعلى صعيد التجارة العالمية، اشترى مستوردون في تايوان نحو 98,150 طنًا متريًا من القمح الأمريكي خلال الليل.

أما في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت صادرات القمح خلال أول 12 يومًا من يوليو 214,904 أطنان مترية، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، مقارنة مع 260,897 طنًا متريًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي أسواق العقود الآجلة، أغلقت العقود الرئيسية للقمح على ارتفاع خلال جلسة الثلاثاء، وواصلت التداول عند مستويات أعلى بشكل ملحوظ في التعاملات المبكرة من الأربعاء، في ظل استمرار دعم الأسعار من التوترات الجيوسياسية وتحسن الطلب على الشراء.