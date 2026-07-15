السودان يدين الهجمات الصاروخية الإرهابية التي شنتها مليشيا الحوثيين على جنوب المملكة العربية السعودية

أدانت حكومة السودان اليوم في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأقوى العبارات الهجمات الصاروخية الإرهابية التي شنتها مليشيا الحوثيين على جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة.

نص البيان:

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

تدين حكومة السودان بأقوى العبارات الهجمات الصاروخية الإرهابية التي شنتها مليشيا الحوثيين على جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتجدد تضامنها مع المملكة ودعمها الكامل لها في مواجهة هذا العدوان غير المبرر.

إن المساعي اليائسة لمليشيا الحوثيين لتهديد أمن وسيادة المملكة العربية السعودية، إحدى الركائز القوية للاستقرار الإقليمي ورمز وحدة الأمة الإسلامية والعربية، لا تعبر سوى عن الرغبة في نشر الفوضى والاضطراب في المنطقة وتصدير الأزمات لها، مما سيكون له انعكاسات خطيرة على أمن البحر الأحمر وحرية التجارة الدولية.

ولذا فعلى المجتمع الدولي التعامل معها بكل الجدية والحسم.

الأربعاء ١٦ يوليو ٢٠٢٦