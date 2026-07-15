مبابي ينتقد أداء وخطة فرنسا ضد إسبانيا

انتقد كيليان مبابي قائد فرنسا أداء وخطة منتخب بلاده خلال الخسارة 2-0 أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

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انتقد كيليان مبابي قائد فرنسا أداء وخطة منتخب بلاده خلال الخسارة 2-0 أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وكان مبابي يمني نفسه بقيادة فرنسا للوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثالثة توالياً، لكن إسبانيا فرضت سيطرتها من البداية حتى النهاية، وخرجت بانتصار مستحق، لتتأهل لمواجهة إنجلترا أو الأرجنتين حاملة اللقب.

وقال كيليان مبابي لوسائل الإعلام: “أعتقد أننا لم نلعب بأسلوبنا المعهود، لا من الناحية الفنية ولا التكتيكية”.

وأضاف: “عندما لا تُطبّق ما هو مطلوب منك في نصف نهائي كأس العالم، لا يُمكنك الفوز. لقد التزم المنتخب الإسباني بخطته.. بصراحة، لم نكن نملك ما يؤهلنا للوصول إلى النهائي”.

وانتقد مبابي طريقة ضغط لاعبي فرنسا على إسبانيا من البداية.

وقال قائد فرنسا: “من البداية، اعتمدنا أسلوب الضغط بثلاثة لاعبين ضد اثنين. لقد أخطأنا في ذلك. أمام إسبانيا، كان علينا أن يضغط كل لاعب على لاعب واحد”.

وتابع هداف كأس العالم 2026 برصيد 8 أهداف: وحتى عندما استعدنا الكرة، لم تكن لمساتنا للكرة وتحركاتنا تليق بنصف نهائي كأس العالم”.

وربما تؤثر هذه الهزيمة بالسلب على فرص مبابي في الفوز بالكرة الذهبية، لأنه لم يحصد أي لقب مع ريال مدريد على مستوى الأندية هذا الموسم، بينما كان يأمل أن ينال الدفعة المطلوبة في كأس العالم.

ورغم الخسارة، لا يزال مبابي يملك فرصة لتعزيز سجله في كأس العالم، عندما يلعب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل أمام الخاسر من إنجلترا أو الأرجنتين.

الشرق