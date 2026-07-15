حبس 10 وافدين وتغريمهم 44 مليون دينار في قضية غسل أموال

قضت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات بحبس 10 وافدين لمدة 10 و5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم مبلغ 44 مليون دينار، في قضية غسل أموال. هذا، واشتمل الحكم على تغريم 6 شركات مرتبطة بالمتهمين مبلغ 22 مليون دينار على خلفية القضية ذاتها. الأنباء الكويتية

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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