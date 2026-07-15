لجنة لمعالجة استحقاقات معاشات وترقيات المعلمين بالخرطوم

school girls in some class carring their study,acheiving good results and fully attendant to school in Unicef supported school in Kadugli

أمن اجتماع مشترك بين محلية الخرطوم وفرعية نقابة معلمي المحلية اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير؛ على إنفاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة بالوضع الوظيفي للمعلمين حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية من المحلية والنقابة لمتابعة ومعالجة استحقاقات المعاشيين من قطاع التعليم للعام 2023 على أن تشمل المعالجة بالمعلمين الذين تم استكمال ملفاتهم وإنجاز كل اجراءاتهم الأولية.

كما وجه الاجتماع اللجنة المشتركة بمتابعة إجراءات ترقيات المعلمين التي تم اعتمادها بديوان شؤون الخدمة لعدد 1860 معلما ومعلمة.

وأمن على تفعيل العمل بمكتب شئون العاملين بإدارة الشئون التعليمية ودعمه بكافة المعينات التي من شأنها دفع العمل لخدمة قطاع التعليم بالمحلية.

هذا ووجه الاجتماع بمعالجة اشكالات ترحيل الموجهين بالوحدات الإدارية وتحسين البيئة المدرسية للمعلمين والطلاب بما يتماشى مع نفرة التعليم والتي أعلنتها اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين للعاصمة.

مشيدا بالدور الكبير الذي اضطلع به ديون شؤون الخدمة بالولاية وادارة شؤون العاملين بالمحلية في إكمال ملفات ترقيات المعلمين.

سونا