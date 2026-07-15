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الزيدي: العراق يتطلع لبناء علاقات متوازنة ومستدامة مع أمريكا

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الزيدي: العراق يتطلع لبناء علاقات متوازنة ومستدامة مع أمريكا

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بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "بحث العلاقات العراقية–الأمريكية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

وأكد رئيس الوزراء أن "العراق يتطلع إلى بناء علاقات متوازنة ومستدامة مع الولايات المتحدة، تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل"، مشيراً إلى أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها الرامي إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، ودعم مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي.

كما استمع الزيدي إلى رؤى السفراء السابقين بشأن مستقبل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، في ضوء خبراتهم وتجاربهم الدبلوماسية في العراق، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في تعزيز التفاهم وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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