انت الان تتابع خبر السيد الحكيم: عشائر الأنبار قدمت تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الحكيم، في مؤتمر صحفي خلال زيارة الى محافظة الانبار حضرته الخليج 365، إن "هدف الزيارة هو التواصل الاجتماعي وتعميق أواصر الأخوة مع العشائر الكريمة"، مشيرا إلى "ضرورة أن تنعم عوائل الشهداء بجميع استحقاقاتها رغم المعوقات المالية".



وعلق السيد الحكيم على زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، قائلاً إن "هذه الزيارات تعكس حرص الحكومة على بناء علاقات استراتيجية تمثل مصلحة العراق"، لافتا إلى أن "العراق يعاني من شح السيولة المالية مع انقطاع تصدير النفط بسبب الظروف الدولية والإقليمية".