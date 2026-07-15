تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبها المكتبي الجديد ThinkStation P5 Gen 2 عالميا بذاكرة تصل إلى 1 TB RAM وذاكرة رسوميات تبلغ 72 GB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد مرت بضعة أشهر منذ أن أعلنت لينوفو عن خليفة لجهاز ThinkStation P5 الأصلي والمعروض حاليا بسعر 1745 دولار كنسخة مجددة refurbished ويتميز جهاز ThinkStation P5 Gen 2 الذي تم الكشف عنه في مارس بدعم ما يصل إلى بطاقتي رسوميات وذاكرة عشوائية تصل إلى 1 TB من نوع DDR5-6400 RAM عبر ثمانية فتحات DIMM تعمل بقناة رباعية quad-channel

وعلاوة على ذلك تزود لينوفو حاسوبها المكتبي الجديد بخيارات من معالجات Xeon 600 من عائلة Granite Rapids التابعة لشركة Intel و تلقت معظم الأسواق معالجات Xeon 634 و Xeon 636 و Xeon 638 و Xeon 654 و Xeon 656 و Xeon 658X و Xeon 674X و Xeon 676X و Xeon 678X والتي تتراوح بين 12 cores و 24 threads إلى 48 cores و 96 threads في حالة معالج Xeon 678X

وبالإضافة إلى ذلك يمكن تكوين جهاز ThinkStation P5 Gen 2 بمجموعة من بطاقات الرسوميات الاحترافية تصل إلى Nvidia RTX Pro 5000 Blackwell بذاكرة VRAM تبلغ 72 GB من نوع GDDR7 ووفقا لموقع PSREF فإن بطاقة RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q التي تأتي بذاكرة 96GB VRAM والمذكورة في إعلان مارس لا تزال مطروحة أيضا وبصرف النظر عن ذلك يحتوي الحاسوب المكتبي على مساحة كافية لاستيعاب ثمانية أقراص من نوع M.2 SSD وثلاثة محركات أقراص بمقاس 3.5-inch أو أربعة من كل نوع

ويبدأ سعر جهاز ThinkStation P5 Gen 2 من 5999 دولار في سوق امريكا وفي الوقت نفسه حددت لينوفو حدا أدنى للأسعار يبلغ 6079 AUD في دولة استراليا و 35964 HKD في هونج كونج وتتراوح بين 3839 إلى 4264 يورو في منطقة اليورو و 3630 جنيه إسترليني في بريطانيا ومع ذلك يمكن للمستخدم بسهولة تكوين جهاز ThinkStation P5 Gen 2