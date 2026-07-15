المشتركة تعلن السيطرة على منطقة خزان أورشي

أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني سيطرتها، صباح اليوم، على منطقة خزان أورشي بولاية شمال دارفور، عقب هجوم مباغت، مؤكدة فرض السيطرة الكاملة على المنطقة وطرد قوات الدعم السريع منها.

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