شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يرتفع بدعم من تباطؤ التضخم الأمريكي واستقرار احتياطيات "بينانس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت عملة الريبل (XRP) تداولها أعلى مستوى الدعم الذي استعادته عند 1.10 دولار خلال تعاملات الأربعاء، مواصلة موجة التعافي عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) لشهر يونيو، والتي أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم.

وعزز التقرير الاتجاه الذي كشفت عنه بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الصادرة الثلاثاء، مما رفع من معنويات المستثمرين في أسواق العملات المشفرة.

بيانات التضخم الأمريكية تعزز شهية المخاطرة وتدعم النظرة الإيجابية للعملات المشفرة

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع بنسبة 0.4% في يونيو على أساس شهري معدّل موسميًا، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020.

وأدى ذلك إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.5% مقارنة مع 4.2% في مايو.

في الوقت نفسه، استقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، دون تغيير على أساس شهري، بينما انخفض المعدل السنوي إلى 2.6% من 2.9% في الشهر السابق.

وفي الأربعاء، أظهرت بيانات إضافية أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI)، الذي يُعد أحد أهم المؤشرات لقياس الضغوط التضخمية المستقبلية، ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع، وهو ما خفف مخاوف الأسواق من استمرار موجة التضخم، وقدم دعمًا للأصول عالية المخاطر.

وعززت هذه البيانات توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماعه المقبل المقرر في 29 يوليو، إذ تُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 90% لهذا السيناريو.

ورغم تحسن المعنويات، جاء الإقبال على العملات المشفرة محدودًا، حيث ارتفع مؤشر الخوف والطمع (Fear & Greed Index) إلى 25 نقطة الأربعاء مقارنة مع 22 نقطة في اليوم السابق، لكنه لا يزال ضمن منطقة "الخوف الشديد".

ويشير ذلك إلى أن أي تحسن تدريجي في شهية المخاطرة قد يزيد الطلب على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الريبل ، وهو ما قد يدعم استمرار التعافي خلال المدى القصير والمتوسط.

استقرار احتياطيات "بينانس" يقلل ضغوط البيع ويدعم فرص الصعود

على صعيد بيانات التداول، أظهرت بيانات منصة CryptoQuant أن عدد عملات الريبل المحتفظ بها في محافظ بينانس ظل مستقرًا نسبيًا خلال يوليو، بمتوسط يبلغ 2.61 مليار وحدة، بقيمة تقدر بنحو 2.9 مليار دولار حتى تعاملات الأربعاء.

ويشير استقرار الاحتياطيات إلى عدم وجود زيادة كبيرة في ضغوط البيع الفورية داخل أكبر منصة لتداول العملات المشفرة.

ويرى محللون أن ارتفاع السعر بالتزامن مع استقرار أو انخفاض احتياطيات المنصات غالبًا ما يعكس قدرة السوق على امتصاص المعروض من العملة دون حدوث موجة بيع قوية.

وبناءً على ذلك، فإن أي زيادة في الطلب على الريبل قد تعزز النظرة الإيجابية للعملة، وتمهد الطريق لمواصلة التعافي وتسجيل مكاسب إضافية أعلى مستوى 1.10 دولار.