جبريل: السودان مستهدف بسبب موارده.. ولن يستطيع أحد إخضاعه

قال رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، إن السودان يتعرض لاستهداف كبير بسبب ما يمتلكه من موارد وإمكانات ضخمة، معتبراً أن ثرواته جعلته محط أنظار أطراف تسعى – بحسب تعبيره – إلى السيطرة على مقدراته والتحكم فيها.

وأضاف جبريل، خلال مخاطبته حشداً بمنطقة أبرق الشيخ طه بمحلية شرق النيل، أن السودان يمتلك من الخيرات ما لا يتوفر في كثير من دول العالم، مؤكداً أن ذلك جعله عرضة لما وصفه بـ”المؤامرات الخارجية”.

وأكد أن السودان ظل عصياً على التدخلات الأجنبية عبر تاريخه، قائلاً إن الشعب السوداني قادر على حماية وطنه والدفاع عن سيادته، مهما كانت التحديات.

وأشار إلى أن السودانيين يُعرفون بالتسامح وحسن المعاملة، إلا أنهم – على حد قوله – يتحولون إلى قوة موحدة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الوطن، مضيفاً: “الآن عرف الجميع من نحن”.

وجدد جبريل ثقته في قدرة السودان على تجاوز التحديات، مؤكداً أن إرادة الشعب ستظل أقوى من كل محاولات استهداف البلاد أو النيل من مواردها وسيادتها.

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