مصادر محلية :

هجوم بمسيرة للدعم السريع يقصف محطة كهرباء الدبة التحويلية

انقطاع التيار الكهربائي بمدينة الدبة عقب قصفها بمسيرة

مسيرة استراتيجية استهدفت مواقع عسكرية للجيش والقوة المشتركة بالدبة

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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