هيئة الموانئ البحرية ..إنشاء رصيف غاز ضخم بسواكن

وقعت هيئة الموانئ البحرية اليوم بمقرها في بورتسودان مذكرة تفاهم مع شركة “أرغاز” التركية، بحضور وزير النقل والبنية التحتية الأستاذ سيف النصر التجاني، ووالي ولاية البحر الأحمر الفريق مصطفى محمد نور، وسفير تركيا لدى السودان الفاتح يلدز.

ووقع عن هيئة الموانئ البحرية المهندس جيلاني المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، فيما وقع عن شركة “أرغاز” السيد الدباغ صاحب شركة ارغاز.

وأشاد وزير النقل بفتح الشركة مجال توفير الغاز، مضيفاً أن التعاون مع تركيا تاريخي وقديم وسيتطور، وتوقيع المذكرة يشهد على ذلك التعاون.

وأبان أن التعاون مع تركيا سيكون أوسع، وستتوالى التوقيعات على مذكرات تفاهم واتفاقيات وإنجازات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد المهندس جيلاني أن مذكرة التفاهم تتمثل في بناء رصيف بنظام “البوت” بميناء سواكن، وهو رصيف ضخم ويعد الأول من نوعه لخدمة الغاز، وسيخدم 3 بواخر في وقت واحد.

وقال إن المشروع سيسهم في توفير الغاز للسودان بكميات كبيرة تفي بكل احتياجات البلاد وبأسعار زهيدة، وسيكون له انعكاس إيجابي مباشر على المواطن السوداني.

وكشف أن غرامات انتظار البواخر كانت تبلغ نحو 200 مليون دولار في العام وتوضع على مستوردي المحروقات بما فيها الغاز، مضيفاً بعد اكتمال هذا الرصيف والمستودعات نكون ساهمنا في نقل أعباء عن كاهل المواطن السوداني بقيمة فاتورة 200 مليون دولار.

وثمن جيلاني التفاعل الإيجابي لوزارة المالية ممثلة في قسم الشراكات لتوفير الدراسات التي تستوفي مطلوبات الوزارة، والتي أصبحت جاهزة لوزارة العدل لإكمال المتطلبات التعاقدية، كما ثمن دور وزارة النفط للإشراف الفني على مستودعات الغاز، شاكرا والي البحر الأحمر للمتابعة اللصيقة للمشروع، وعمدة سواكن لدوره في خلق فرص العمل لمواطني محلية سواكن وكل مواطني البحر الأحمر.

من جانبه قال السيد الدباغ ممثل شركة “أرغاز” التركية إنه يشكر كل المساهمين في هذا المشروع وعلى رأسهم السفير التركي، مؤكداً أن الشركة ستوفر الغاز بكميات كبيرة للسودانيين وبأسعار معقولة، وأن المشروع سيبدأ العمل مباشرة خلال عام إلى عام ونصف.

سونا