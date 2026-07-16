تكنولوجيا: دراسة: مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل تشكل مخاطر “غير مقبولة” على الأطفال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتقدت منظمة Common Sense Media مزايا الذكاء الاصطناعي في محرك بحث جوجل، معتبرة أنها تشكل مخاطر غير مقبولة على الأطفال، خاصة مع انتشار أجهزة Chromebook المستخدمة على نطاق واسع في المدارس.

وأوضحت المنظمة أن ما يميز أدوات جوجل عن غيرها من خدمات الذكاء الاصطناعي هو وجودها بشكل واسع على الأجهزة الشخصية والأجهزة التعليمية التي يستخدمها الأطفال، ما يزيد من تأثيرها المباشر عليهم.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ميزة AI Mode تستطيع إنجاز الواجبات الدراسية بالكامل بدلًا من الطلاب، كما أنها قد تقدم إجابات مختلفة للسؤال نفسه، إذ تكون صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان أخرى.

وأضافت الدراسة أن النظام أظهر أداءً مقلقًا في التعامل مع الحالات الحساسة، إذ أخفق في رصد مؤشرات واضحة على الأفكار الانتحارية، كما قدم ردودًا عززت أعراض الذهان والهوس، وأيد بعض السلوكيات المرتبطة باضطرابات الأكل، بل وأبدى تفاعلًا إيجابيًا مع تعاطي القنب في بعض الحالات.

ولفتت المنظمة إلى أن واجهة AI Mode تظهر عند اختيار المستخدم لها يدويًا، بينما تظهر ميزة AI Overview تلقائيًا ضمن نتائج البحث، مؤكدة أن أيًا من الميزتين لا يمكن تعطيله حاليًا.

وخلصت الدراسة إلى أن مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل أخفقت في سبعة من أصل ثمانية معايير رئيسية اعتمدتها المنظمة لتقييم سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

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