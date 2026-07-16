تكنولوجيا: nubia تكشف عن هاتف NaviX Ultra المعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت nubia رسميًا عن هاتف NaviX Ultra، بعد أيام من التشويق له خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC) في الصين، واصفةً إياه بأنه أول هاتف في العالم يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agent).

ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف، فإنها استعرضت تصميمه عبر منصة Weibo، حيث يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية داخل شريط أفقي مستوحى من هواتف Pixel.

وأكدت nubia أن NaviX Ultra سيعمل بمساعد Doubao الذكي، الذي يشكل العنصر الأساسي في تجربة الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز.

كما أوضحت الشركة أن الهاتف سيتوفر بأربعة ألوان هي: Blue Horizon وBlack وDreamscape وWhite عند طرحه في الأسواق.

وفي سياق متصل، كشفت nubia أن الهاتف حصل على جائزة SAIL 2026 (Super AI Leader) قبيل انطلاق فعاليات WAIC 2026، في خطوة تعكس تركيز الشركة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تعلن nubia خلال الأيام المقبلة عن بقية التفاصيل، بما في ذلك المواصفات الكاملة والسعر وموعد التوفر الرسمي.

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