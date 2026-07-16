تكنولوجيا: آبل تغير سياسة قفل هواتف آيفون الممولة عبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - غيّرت آبل سياسة بيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة، إذ أصبحت الأجهزة التي تُشترى عبر برامج التمويل التابعة لشركات الاتصالات مقفلة على شبكة الشركة الممولة حتى سداد كامل قيمة الهاتف.

وكانت جميع هواتف آيفون التي تُشترى مباشرة من آبل تُباع سابقًا دون قفل على أي شبكة، حتى عند الاستفادة من برامج التقسيط التي توفرها شركات الاتصالات، ما كان يمنح المستخدم حرية استخدام أي شريحة اتصال.

وأوضحت آبل في تحديث جديد لصفحة الأسئلة الشائعة أن الأجهزة الممولة عبر AT&T وT-Mobile وVerizon ستظل مقفلة على شبكة الشركة الممولة إلى حين الانتهاء من جميع الأقساط، وبعد سداد الدفعة الأخيرة سيُرفع القفل تلقائيًا، ليتمكن المستخدم من الانتقال إلى أي شركة اتصالات أخرى.

وفي المقابل، لا يبدو أن برامج Apple Card Monthly Installments وApple iPhone Payments تخضع للسياسة نفسها، رغم أنها تتطلب تفعيل الهاتف على إحدى الشبكات الثلاث عند الشراء.

وتشير التقارير أيضًا إلى وجود تناقض في بعض صفحات موقع آبل، إذ لا تزال صفحات T-Mobile وVerizon توضح أن الهاتف يصل للمستخدم دون قفل على الشبكة، بينما لا تتضمن صفحة AT&T هذا الوصف، ما يرجح أن آبل لم تُحدّث جميع المعلومات بعد.

وكانت السياسة السابقة تتيح للمستخدمين الاستفادة من عروض التمويل الخاصة بإحدى الشركات، ثم استخدام الهاتف مع شبكة أخرى، سواء عبر الشريحة الأساسية أو الثانية، إلا أن هذا الخيار أصبح أكثر تقييدًا بعد التغيير الجديد.

كما توقفت آبل، في خطوة منفصلة، عن تقديم عروض التمويل الخاصة بشركة Boost Mobile، رغم عدم وجود تأكيد على ارتباط القرارين ببعضهما.

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