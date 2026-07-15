تكنولوجيا: شركة HP تطلق حاسوبها المحمول الجديد بمقاس 16 inch عالميا مع شاشة بمعدل تحديث 120 Hz VRR وبطاقة رسوميات Arc B390

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عززت شركة HP سلسلة حواسيبها EliteBook 8 G2 بطراز جديد بمقاس 16 inch وللتذكير فقد قامت الشركة بتحديث سلسلة حواسيب الأعمال الشهيرة الخاصة بها في مارس بنصف دزينة من الخيارات الجديدة بما في ذلك جهاز EliteBook 8 G2i 16 inch والذي يمكن شراؤه الآن عالميا

وللتوضيح فإن الخيارات الأصغر حجما مثل EliteBook 8 G2i 13 و EliteBook 8 Flip G2i 13 و EliteBook 8 G2i 14 متاحة بالفعل وبإيجاز تبيع شركة HP تلك الحواسيب المحمولة بمعالجات Intel Panther Lake من الفئة المنخفضة بما في ذلك معالج Core Ultra 7 355 الذي قمنا بمراجعته في أجهزة Dell XPS 14 و ThinkPad X1 2 in 1 Gen 11 و Yoga Slim 7 Ultra Aura Edition والمعروض حاليا بسعر 1949 دولار

وتقدم HP أيضا جهاز EliteBook 8 G2i 16 inch بمعالجات Panther Lake أبطأ مثل Core Ultra 5 322 أو Core Ultra 5 332 أو Core Ultra 5 325 ومع ذلك فإن الحاسوب المحمول الجديد بمقاس 16 inch يرتقي إلى معالجات Core Ultra X7 358H و Core Ultra X7 368H وبدعم من ذاكرة عشوائية تصل إلى 64 GB تجلب هذه المعالجات بطاقة الرسوميات Arc B390 من شركة Intel مع عدد 12 Xe3 cores الخاصة بها

ويمكن تكوين جهاز EliteBook 8 G2i 16 inch بمجموعة من خيارات الشاشات أيضا وفي الوقت الحالي تشمل هذه الخيارات شاشة من نوع 1200p OLED أو شاشة بديلة من نوع 1200p IPS بمعدل سطوع أقصى يبلغ 800 nits أو شاشة من نوع 1600p IPS بمعدل تحديث متغير 120 Hz variable refresh rate ويمكن أيضا تكوين وحدة تخزين من نوع PCIe Gen 5 وبطاريات بقدرة 68 Wh أو 77Wh وتبدأ الأسعار من 2968 دولار في امريكا وحوالي 1799 جنيه إسترليني في بريطانيا وحوالي 2133 يورو في منطقة اليورو