تكنولوجيا: تسريب يكشف أبرز مواصفات هاتف Honor Robot قبل إطلاقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد عن أبرز المواصفات المتوقعة لهاتف Honor Robot Phone، رغم أن هونر استعرضت الجهاز خلال معرضي CES وMWC في وقت سابق من هذا العام دون الإعلان عن تفاصيله التقنية.

وبحسب المسرب Digital Chat Station عبر منصة Weibo، سيأتي الهاتف بشاشة مسطحة يتراوح حجمها بين 6.3 و6.4 بوصة، بدقة 1.5K، مع الاعتماد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5.

وفي قسم التصوير، يشير التسريب إلى أن الهاتف سيضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بتقنية 4D Gimbal وفتحة عدسة f/1.6، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب للتقريب بدقة 200 ميجابكسل.

وأضاف المسرب أن أداء الكاميرات سيكون بمستوى قريب من سلسلة Honor Magic9 المنتظرة.

أما بالنسبة للبطارية، فمن المتوقع أن تبلغ سعتها نحو 6,000 مللي أمبير، فيما يُرجح أن يُطرح الهاتف بسعر مرتفع، دون الكشف عن تفاصيل رسمية بشأن السعر حتى الآن.

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