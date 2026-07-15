تكنولوجيا: آبل تطلق أول نسخة تجريبية عامة من iOS 27

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت آبل أول نسخة تجريبية عامة من iOS 27، بعد فترة من إتاحة الإصدارات التجريبية للمطورين فقط. كما وفرت الشركة النسخ التجريبية العامة من iPadOS 27 وwatchOS 27 وmacOS 27 وtvOS 27، على أن تصل النسخ النهائية خلال خريف هذا العام.

ويمكن للمستخدمين الراغبين في تجربة النظام مبكرًا التسجيل في برنامج Apple Beta Software Program وتثبيت الإصدار الجديد بدءًا من اليوم.

وأكدت آبل أنها لم تُسقط دعم أي من هواتفها المتوافقة مع iOS 26، ما يعني أن جميع الأجهزة بدءًا من iPhone 11، بما في ذلك iPhone SE (2020) والإصدارات الأحدث، ستتمكن من تشغيل iOS 27.

ويقدم النظام تحسينات على تصميم Liquid Glass الجديد، إلى جانب تحسينات في الأداء، إذ تؤكد آبل أن زمن تشغيل التطبيقات أصبح أسرع بنسبة 30%، بينما أصبح تحميل مكتبة الصور أسرع بنسبة 70%، كما ارتفعت سرعة نقل الملفات عبر AirDrop بنسبة 80%. وأضافت الشركة أيضًا تحسينات على الانتقال بين شبكات Wi-Fi و5G لتوفير تجربة أكثر سلاسة.

وتعد Siri AI أبرز إضافة في النظام، حيث أصبحت قادرة على فهم اللغة الطبيعية للإجابة عن الأسئلة، وتنفيذ الأوامر، والبحث داخل الهاتف، مع توفير تطبيق مستقل لتسهيل الوصول إلى مزايا الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، أوضحت آبل أن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي ستظل محدودة داخل دول الاتحاد الأوروبي بسبب القيود التنظيمية.

ورغم معالجة العديد من المشكلات خلال النسخ التجريبية الخاصة بالمطورين، حذرت الشركة من أن النسخة التجريبية العامة قد لا تزال تحتوي على أخطاء قد تؤثر في الاستخدام اليومي، لذلك يُنصح بتثبيتها فقط لمن يرغب في تجربة المزايا الجديدة قبل الإطلاق الرسمي.

وفي المقابل، لم يشهد دعم أجهزة Mac الاستمرارية نفسها، إذ لن تتمكن أجهزة Intel Mac التي تعمل بنظام macOS 26 من الترقية إلى macOS 27، بينما يقتصر الدعم على أجهزة Apple Silicon.

كما أوقفت آبل دعم عدد من أجهزة iPad القديمة، ليقتصر التحديث على iPad mini (2021) والإصدارات الأحدث، وiPad (2021) فأحدث، وiPad Air (2020) فأحدث، وiPad Pro (2020) فأحدث.

المصدر