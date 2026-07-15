تكنولوجيا: تطبيق سبوتيفاي يتيح التحدث إلى التطبيق عبر الأوامر الصوتية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سبوتيفاي اليوم طرح ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتمثل في مساعد محادثة مدمج يتيح للمستخدمين التفاعل مع التطبيق صوتيًا أو عبر الكتابة، وذلك من خلال صفحتي الرئيسية والتشغيل الحالي على الهواتف الذكية.

وتتيح الميزة إجراء محادثة متواصلة مع التطبيق، على غرار روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، دون الاقتصار على الأوامر الصوتية فقط، إذ يمكن أيضًا كتابة الأسئلة والطلبات.

ويمكن للمستخدمين الاستفسار عن الأغاني المفضلة لديهم، واستعراض سجل الاستماع، والتعرف على مزيد من المعلومات حول البودكاست والكتب الصوتية، أو حتى طلب اقتراحات لفنانين لم يسبق لهم الاستماع إليهم. كما يتيح المساعد تحسين قوائم التشغيل باستمرار بناءً على تفضيلات المستخدم أثناء المحادثة.

ويدعم المساعد أيضًا تنفيذ عدد من المهام، مثل حفظ الأغاني، وإضافتها إلى قائمة الانتظار، ومتابعة الفنانين، وذلك بمجرد طلب ذلك صوتيًا أو كتابيًا.

وعند تشغيل أغنية، يستطيع المستخدم طرح أسئلة عنها، مثل الإلهام وراء كلماتها، أو نوعها الموسيقي، أو موعد إصدار الألبوم الذي تنتمي إليه. كما يقدم معلومات إضافية عن الفنانين المرتبطين بها، إلى جانب تفاصيل عن الشخصيات والقصص والأفكار المرتبطة بالبودكاست والكتب الصوتية.

وإضافة إلى ذلك، يمكن للمساعد الإجابة عن أسئلة تتعلق بذوق المستخدم الموسيقي وعاداته في الاستماع.

وتتوفر الميزة حاليًا بشكل تجريبي باللغة الإنجليزية لمشتركي Spotify Premium الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا، في الولايات المتحدة وأيرلندا والسويد، على هواتف Android وiOS، فيما لم تكشف الشركة بعد عن موعد إطلاقها في أسواق أخرى.

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