تكنولوجيا: سامسونج تشوق لتقنية Flex Titanium الجديدة في هواتفها القابلة للطي القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شوقت سامسونج إلى تقنية جديدة تحمل اسم Flex Titanium، والتي ستشكل إحدى أبرز الابتكارات في الجيل القادم من هواتف Galaxy القابلة للطي، مع وعود بتحسين متانة الشاشة وتقليل سماكة الجهاز والانحناء الظاهر في المنتصف.

وتأتي هذه التقنية بعد اعتماد هاتف Galaxy Z Fold7 على الجيل الثالث من مفصلة Armor FlexHinge، التي أصبحت أنحف بنسبة 27% وأخف وزنًا بنسبة 43% مقارنة بالجيل السابق.

وتعتمد Flex Titanium على طبقتين أساسيتين، الأولى عبارة عن غشاء مصنوع من سبيكة تيتانيوم فائقة الرقة لا يتجاوز سمكها ثلث سمكة شعرة الإنسان، لكنها أكثر صلابة بنحو 20 مرة من الطبقات البوليمرية المستخدمة في بعض التصاميم السابقة. أما الثانية فهي لوحة مرنة من التيتانيوم توفر دعمًا إضافيًا للشاشة وتمنحها سطحًا أكثر استواءً مع الحفاظ على مرونتها أثناء الطي.

وأوضحت سامسونج أن المهندسين نجحوا في تقليل الفراغات بين الشاشة ولوحة الدعم، ما عزز تماسك المكونات وساهم في رفع مقاومة الشاشة للصدمات وتحمل عمليات الطي المتكررة.

كما أكد Kyung-Jin Yoo، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تطوير منتجات الشاشات المحمولة في Samsung Display، أن الشركة استخدمت تصميمًا جديدًا يعتمد على فتحات دقيقة داخل لوحة التيتانيوم لتحقيق توازن بين المرونة والمتانة، إلى جانب مواد عضوية جديدة تساعد على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وأضافت سامسونج أن تطوير Flex Titanium جاء نتيجة الخبرة التي اكتسبتها عبر سبعة أجيال من هواتف Galaxy Fold، مع التركيز على تلبية أبرز مطالب المستخدمين، مثل تقليل السمك وزيادة المتانة وتحسين تجربة الاستخدام.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة رسميًا عن هذه التقنية خلال حدث Galaxy Unpacked في لندن الأسبوع المقبل، والذي يحمل شعار “A New Shape Unfolds”، في إشارة إلى تقديم تصميم جديد لهواتفها القابلة للطي.

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