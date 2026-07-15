تكنولوجيا: عودة ChatGPT إلى واتساب في أوروبا بعد تدخل المفوضية الأوروبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عاد ChatGPT إلى تطبيق واتساب في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، وذلك بعد قرار من المفوضية الأوروبية ألزم شركة Meta بإتاحة روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجهات الخارجية مجانًا داخل التطبيق.

وجاء هذا القرار بعد أن منعت Meta استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي الخارجية في واتساب خلال نوفمبر الماضي، قبل أن تعيد دعمها في مارس، ولكن مقابل رسوم.

وبفضل قرار المفوضية، أصبح بإمكان المستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية التحدث مع ChatGPT مباشرة عبر واتساب من خلال الرقم 1-800-CHATGPT، دون الحاجة إلى تنزيل التطبيق الرسمي.

ويوفر ChatGPT داخل واتساب معظم الوظائف المتاحة في التطبيق الأصلي، بما في ذلك الإجابة عن الأسئلة، وتحليل الصور، واستقبال الرسائل الصوتية، وإنشاء الصور، وكل ذلك من داخل المحادثة.

ورغم أن تحقيق المفوضية الأوروبية في القضية لم ينتهِ بعد، فإن Meta ملزمة بالاستمرار في توفير الوصول المجاني إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية داخل واتساب إلى حين صدور القرار النهائي.

المصدر