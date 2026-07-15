تكنولوجيا: Gemini في متصفح Chrome يصل إلى سوق جديدة ومهمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسعت جوجل نطاق توفر Gemini داخل متصفح Chrome إلى سوق جديدة ومهمة، بعدما بدأت رسميًا طرحه في المملكة المتحدة، التي كانت من أبرز الأسواق التي لم تحصل على الميزة حتى الآن.

ويبدأ الإطلاق على إصدار Chrome لأجهزة الكمبيوتر، فيما أكدت الشركة أن مستخدمي Chrome على نظام iOS في المملكة المتحدة سيحصلون على الميزة خلال الشهر المقبل.

ويتيح Gemini داخل المتصفح إجراء محادثات مباشرة مع المستخدم، وتلخيص علامات التبويب المفتوحة، ومقارنة المعلومات بين عدة صفحات، إلى جانب تذكر سياق المحادثات السابقة، وإنشاء الصور وتعديلها باستخدام Nano Banana 2، وكل ذلك دون الحاجة إلى مغادرة الصفحة الحالية.

كما يتكامل المساعد بشكل مباشر مع خدمات جوجل مثل Calendar وMaps وGmail وYouTube، ما يسمح بطرح أسئلة حول مقطع فيديو أو موقع جغرافي، بالإضافة إلى جدولة الاجتماعات وكتابة رسائل البريد الإلكتروني.

وأكدت جوجل أن نماذج Gemini جرى تدريبها على التعرف إلى التهديدات الأمنية المعروفة، بما في ذلك هجمات Prompt Injection، كما زودتها بآليات حماية تطلب تأكيد المستخدم قبل تنفيذ أي إجراءات حساسة.

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