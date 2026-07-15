تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف جميع أجهزة سامسونج المنتظرة في Galaxy Unpacked

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن مجموعة من الصور الرسمية المسربة التي تستعرض جميع الأجهزة المنتظر أن تعلن عنها سامسونج خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر إقامته في 22 يوليو بالعاصمة البريطانية لندن.

وأظهرت إحدى الصور هواتف Galaxy Z Fold8 وGalaxy Z Fold8 Ultra إلى جانب Galaxy Z Flip8، لتمنح نظرة مبكرة على تصميمات الهواتف القابلة للطي قبل الكشف الرسمي عنها.

كما استعرضت صورة أخرى هاتفي Galaxy Z Fold8 وGalaxy Z Fold8 Ultra إلى جانب ساعتي Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra 2، في أول ظهور يجمع أجهزة سامسونج الجديدة ضمن صورة واحدة.

وفي المقابل، ظهرت Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra 2 معًا في صورة منفصلة، لتؤكد التصميم العام لساعات سامسونج الذكية المنتظرة.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج رسميًا عن سلسلة Galaxy Z Fold8، وهاتف Galaxy Z Flip8، إلى جانب Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra 2 خلال حدث Galaxy Unpacked في 22 يوليو.

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