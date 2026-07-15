تكنولوجيا: تسريب مواصفات وأسعار سلسلة هواتف Google Pixel 11 و Pixel 11 Pro على امازون بألوان جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ساعات قليلة من رصد هاتف Google Pixel 11 Pro Fold باللون بينك وجدنا أربعة قوائم على امازون تستعرض هاتفي Google Pixel 11 و Pixel 11 Pro وتأتي هذه القوائم مميزة بعبارة بيعت وشحنت بواسطة امازون وتتضمن بالفعل صورا وبعض المواصفات والأسعار

ويأتي كل لون مدرجا تحت اسمين مختلفين حيث يسوق هاتف Google Pixel 11 باللون الأخضر باسم Pistachio أو Moss والمتغير الوردي باسم Hibiscus أو Fuchsia والنسخة السوداء باسم Obsidian أو Midnight ومن المتوقع أن تتوفر هواتف Google Pixel 11 Pro و Pixel 11 Pro XL بالألوان الأبيض والأسود بالإضافة إلى الأخضر Pine والبرتقالي Canyon أو Dune ويمكن رؤية النسخة البرتقالية بالفعل في الصور المعروضة

وتدرج امازون هاتف Pixel 11 إما بسعة تخزين 256 GB بسعر 899 دولار أو بسعة تخزين 512 GB بسعر 1019 دولار بينما تم إدراج هاتف Pixel 11 Pro بسعر 1299 دولار مع سعة تخزين 256 GB ووفقا لشائعات سابقة سيكلف هاتف Google Pixel 11 إما 999 يورو أو 1129 يورو في اوروبا اعتمادا على سعة التخزين في حين يتوقع أن يبدأ هاتف Google Pixel 11 Pro من سعر 1199 يورو وبالتالي فإن السعر المدرج على امازون ينطبق على الأرجح على جهاز Pixel 11 Pro XL الأكبر والذي يتوقع أن يكلف 1399 يورو على الأقل

تم إدراج هاتف Google Pixel 11 مع شاشة بمقاس 6.3 inch تتميز بدقة تبلغ 2424x 1080 pixels ومعدل تحديث 120 Hz وذاكرة عشوائية بسعة 12 GB وكاميرا سيلفي بدقة 13 MP وبطارية بسعة 4985 mAh مما يتماشى تماما مع التسريبات السابقة ولم يتم إصدار أي مواصفات حتى الآن لهاتف Pixel 11 Pro وسيتم الكشف رسميا عن سلسلة Google Pixel 11 بأكملها في يوم 12 اغسطس