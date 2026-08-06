ترتيبات لارسال فريق فني إلى القاهرة لدعم العودة الطوعية وإنجاز 37,500 وثيقة سفر اضطرارية

أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني عن ترتيبات جارية لإيفاد فريق فني إلى جمهورية مصر العربية للمساهمة في استخراج وثائق السفر الاضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة الطوعية والمخالفين لقوانين الإقامة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لتيسير عودة المواطنين إلى البلاد.

وأوضحت الهيئة أنها أنجزت المرحلة الأولى من المبادرة بإرسال (37,500) وثيقة سفر اضطرارية تُمنح دون رسوم، دعماً للراغبين في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية، إلى جانب اعتماد الجوازات غير السارية للمواطنين السودانيين الراغبين في العودة من جمهورية مصر العربية، بما يسهم في تسهيل إجراءات سفرهم.

وأكدت الهيئة أن جميع هذه الإجراءات والخدمات نُفذت بتوجيه مباشر من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة، في إطار خطة متكاملة لتوسيع نطاق الخدمات القنصلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين السودانيين بالخارج، وتيسير عودتهم إلى أرض الوطن.

سونا