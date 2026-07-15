تكنولوجيا: سامسونج توضح حقيقة استخدام بيانات Samsung Health في تدريب الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت سامسونج توضيحًا رسميًا بشأن آلية استخدام بيانات تطبيق Samsung Health في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد موجة من الانتقادات التي أثارتها رسالة ظهرت لبعض المستخدمين الأسبوع الماضي.

وكانت الرسالة تطلب من المستخدمين الموافقة على استخدام بياناتهم الصحية في تدريب وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى أن سحب الموافقة سيؤدي إلى حذف البيانات الصحية وعدم إمكانية مزامنتها مع حساب سامسونج، وهو ما أثار مخاوف واسعة بشأن خصوصية البيانات.

وأوضحت سامسونج أن البيانات التي تُجمع لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي منفصلة تمامًا عن البيانات المستخدمة لتقديم خدمات Samsung Health، مؤكدة أنه في حال سحب المستخدم موافقته، سيتم حذف البيانات المخصصة لتطوير الذكاء الاصطناعي فقط، ولن تُستخدم مرة أخرى.

كما أكدت الشركة أن البيانات الصحية الأساسية المخزنة لتشغيل خدمات Samsung Health ستظل محفوظة ولن تُحذف، مشيرة إلى أنها تعمل على تعديل نص الرسالة داخل التطبيق ليصبح أكثر وضوحًا ودقة للمستخدمين.

وفي المقابل، لم تتطرق سامسونج بشكل مباشر إلى مسألة تعطيل المزامنة السحابية عند سحب الموافقة، إلا أن تقريرًا نشره موقع SamMobile أشار إلى أن مزامنة البيانات مع السحابة تستمر بالعمل حتى بعد رفض استخدام البيانات في تدريب الذكاء الاصطناعي.

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