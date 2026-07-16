محدث: ترامب يتوعد بالسيطرة على مضيق هرمز ويعلن عودة الحصار البحري

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الإثنين، 13 يوليو 2026، إن الولايات المتحدة ستسيطر على مضيق هرمز، وستتقاضى رسوما مقابل حراسته.

ووصف ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، مسؤولي إيران بأنهم «أشخاص سيئون».

كما أعلن ترامب، عودة الحصار البحري الأميركي على إيران "فورا"، مشيرا إلى أن "مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحا سواء مع إيران أو بدونها".

وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن "جميع الدول الأخرى ستتمتع بالاستخدام العادل والمفتوح للمضيق. ستعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعدا باسم ’حارس مضيق هرمز’، وسيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع شحن البضائع عن كل التكاليف اللازمة للقيام بمهمة توفير السلامة والأمن لهذه المنطقة المتقلبة جدا من العالم. ستبدأ العملية فورا".

وقال ترامب إنّه سيتم "الدفع" إلى الولايات المتحدة لحمايتها مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن أنّ واشنطن "في طور السيطرة" على الممر الإستراتيجي.

طهران تتمسك بالمضيق

من جانبه، أكد مستشار المرشد الإيراني أن مضيق هرمز يتمتع بمكانة استراتيجية لا بديل لها، مشددًا على أهميته الحيوية على الصعيدين الأمني والاقتصادي.

وأضاف أن التراجع عن هذا المضيق "لا يمكن أن يخطر على بال أي إيراني محب لوطنه"، في إشارة إلى تمسك طهران بدورها في هذه المنطقة الحساسة.

وأوضح أن إيران تدافع عن المضيق في الوقت الراهن، بهدف تجنب الاضطرار مستقبلاً إلى تقديم أي تنازلات للخصوم، خصوصًا فيما يتعلق بضمان مرور سفنها عبره.

وفي تصعيد إضافي، قال مقر «خاتم الأنبياء» المركزي: «لن نسمح على الإطلاق للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز»، مؤكداً أن واشنطن والدول المتعاونة مع جيشها «تتحمل مسؤولية انعدام الأمن واتساع دائرة الحرب في المنطقة».

وأنهى الجيش الأميركي، صباح اليوم، لليوم الثاني توالياً موجة جديدة من الضربات ضد «عشرات الأهداف» في إيران، مؤكداً أنه مستعد «لضمان استمرار حرية الملاحة» في مضيق هرمز. من جهته أعلن «الحرس الثوري» الإيراني شن هجمات استهدفت الأردن والبحرين والكويت.

وحذرت طهران من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفِ الولايات المتحدة بتعهّداتها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي في طهران: «في كل مرة يُحجم فيها الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته، نُحجم عن الوفاء بالتزاماتنا... سنواصل العمل بهذه الطريقة».

المصدر : وكالات