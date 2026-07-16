الوفد اللبناني يصل روما تمهيدا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصل الوفد اللبناني المفاوض إلى العاصمة الإيطالية روما، اليوم الإثنين، تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل المقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك في أعقاب توقيع "الاتفاق الإطاري" في واشنطن.

وأفاد تقرير لبناني، بأن الوفد اللبناني يضم رئيسه سيمون كرم والسفيرة لدى واشنطن ندى معوض، وزياد رحال مستشار الرئيس اللبناني، مشيرا إلى أن المفاوضات ستكون بطابع سياسي من دون أي مشاركة عسكرية من الطرفين.

وهذه الجولة الأولى التي تعقد بين بيروت وتل أبيب برعاية أميركية في روما وبعد توقيق "الاتفاق الإطاري"، بعد 5 جولات سابقة عقدت في واشنطن.

المصدر : وكالات