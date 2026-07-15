الموسى الصحية تحصل على تمويل إسلامي من البنك السعودي الفرنسي بقيمة 500 مليون ريال

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% خلال تعاملات الأربعاء، مواصلة مكاسبها بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، في حين هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق "جميع ممرات التصدير الأخرى التي تخدم الولايات المتحدة وحلفاءها"، مما عزز المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

الأداء خلال التعاملات

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 69 سنتاً أو 0.8% إلى 85.42 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بنحو 73 سنتاً أو 0.9% إلى 80.07 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد أنهيا جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنحو 2%، مسجلين أعلى مستوياتهما في شهر، مع تفاقم اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

التطورات بالشرق الأوسط

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن "صادرات الطاقة في المنطقة ستكون متاحة للجميع أو لن تكون متاحة لأحد".

ويرى محللون أن إيران تلمح إلى إمكانية استخدام حلفائها الحوثيين في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب، بما يفتح جبهة جديدة في المواجهة مع الولايات المتحدة ويهدد اثنين من أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة في العالم.

وتجددت المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، لتقوض هدنة هشة تم التوصل إليها في يونيو بعد أشهر من القتال.

وأعلن الجيش الأمريكي، في وقت مبكر الأربعاء، بدء جولة جديدة من الضربات العسكرية بهدف تقليص القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه سيؤجل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، لكنه أضاف: "في النهاية سنستهدف منشآت الطاقة."

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى UBS، إن الحصار البحري الأمريكي على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها يشدد أوضاع سوق النفط، خاصة أن صادرات إيران من الخام تراوحت بين 1.5 مليون ومليوني برميل يومياً خلال الأسبوعين الماضيين.

من جهته، قدر بنك غولدمان ساكس أن صادرات دول الخليج كانت قد تعافت إلى أكثر من 80% من مستوياتها قبل الحرب عقب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في يونيو، لكنها تراجعت مجدداً خلال الأسبوع الماضي إلى أقل من 50%، أي ما يعادل نحو 11 مليون برميل يومياً.

وأشار البنك إلى أن سعر خام برنت قد يتجاوز 110 دولارات للبرميل خلال الربع الرابع من العام الجاري إذا استمر تعثر تعافي صادرات الخليج.

ورغم ذلك، لا يزال المستثمرون متحفظين بشأن إضافة علاوة مخاطر كبيرة إلى أسعار النفط، في ظل التقلب السريع في التطورات السياسية والعسكرية.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن السوق أصبحت أكثر هدوءاً في التعامل مع التصريحات الكبيرة، لأن الكثير منها لا يتحول في النهاية إلى خطوات فعلية.

وفي أحدث التطورات الميدانية، أعلن الجيش الإيراني فجر الأربعاء تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن، بينما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الأمريكية.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت لتخزين الأسلحة ومرافق عسكرية في البحرين والكويت، في حين لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه التقارير.