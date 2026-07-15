الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الدولار يتذبذب باحثاً عن اتجاه – توقعات اليوم – 15-07-2026

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  • سعر اليورو مقابل الدولار يتذبذب باحثاً عن اتجاه – توقعات اليوم – 15-07-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الدولار يتذبذب باحثاً عن اتجاه – توقعات اليوم – 15-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-14 16:46 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي تزامن مع اختباره في الوقت نفسه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ما ضاعف من الضغط السلبي حول السعر وأجبره على هذا الارتداد، بعدما تمكن من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يهدد تلك المكاسب التي شهدها السعر مؤخراً.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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