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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الدولار يتذبذب باحثاً عن اتجاه – توقعات اليوم – 15-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-14 16:46 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي تزامن مع اختباره في الوقت نفسه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ما ضاعف من الضغط السلبي حول السعر وأجبره على هذا الارتداد، بعدما تمكن من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يهدد تلك المكاسب التي شهدها السعر مؤخراً.