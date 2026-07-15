سعر سهم مينا (MENA) يعزز من مكاسبه بعد تلقيه دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 15-07-2026

عاود سعر سهم تمكين (1835) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 540 يوماً السابقة، والذي يمده بالزخم الإيجابي في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 45.35 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 48.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد