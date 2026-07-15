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سعر سهم مينا (MENA) يعزز من مكاسبه بعد تلقيه دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 15-07-2026

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  • سعر سهم مينا (MENA) يعزز من مكاسبه بعد تلقيه دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 15-07-2026 1/2
  • سعر سهم مينا (MENA) يعزز من مكاسبه بعد تلقيه دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 15-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 04:02 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر سهم تمكين (1835) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 540 يوماً السابقة، والذي يمده بالزخم الإيجابي في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 45.35 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 48.90 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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