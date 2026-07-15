سعر الفضة يحافظ على مكاسبه بحذر وسط إشارات سلبية – توقعات اليوم – 15-07-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما اصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ليتعرض بذلك لضغوط فنية قوية أعاقت محاولات التعافي وأعادت السيطرة للبائعين.

وتزامن هذا التراجع مع بدء ظهور تقاطع سلبي على مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق التشبع الشرائي، في إشارة إلى تراجع الزخم الإيجابي واحتمال استئناف الاتجاه الهابط. وتدعم هذه العوامل الفنية احتمالات تسجيل المزيد من الخسائر خلال الفترة القريبة المقبلة، ما لم ينجح السعر في تجاوز مستويات المقاومة الحالية واستعادة الزخم الصاعد.