سعر سهم بنك السلام (SALAM_BAH) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 15-07-2026

عزز سعر سهم شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (8170) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، ليصل السهم بارتفاعه الأخير إلى مستوى المقاومة 8.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 8.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 8.75 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد