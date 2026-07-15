سعر سهم أرامكس (ARMX) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 15-07-2026

اكتسى سعر سهم شركة المنجم للأغذية (4162) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على دخول زخم جديد حول السهم قد يدفعه لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 60.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 67.15 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد