تكنولوجيا: سامسونج تلغي أبرز مزايا الطلب المسبق مع هواتف Galaxy Z Fold8 وFlip8 الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من كوريا الجنوبية أن سامسونج قد تتخلى عن واحدة من أبرز مزايا الطلب المسبق مع هواتفها القابلة للطي المقبلة، وهي الترقية المجانية لسعة التخزين.

وخلال السنوات الماضية، اعتادت الشركة منح العملاء نسخة بسعة تخزين أعلى دون تكلفة إضافية عند الطلب المسبق، إلا أن هذه الميزة قد لا تكون متاحة مع هواتف Galaxy Z Fold8 وGalaxy Z Fold8 Ultra وGalaxy Z Flip8، المنتظر الكشف عنها في 22 يوليو.

وبدلًا من ذلك، يشير التقرير إلى أن سامسونج ستتحمل 50% فقط من فرق السعر بين نسخة 256 جيجابايت ونسخة 512 جيجابايت، ما يعني أن المستخدم سيدفع نصف قيمة الترقية للحصول على السعة الأكبر.

ويُرجع التقرير هذا التغيير إلى الارتفاع الكبير في أسعار شرائح الذاكرة، إذ تسعى الشركة إلى تقليل تكاليفها عبر خفض قيمة عروض الطلب المسبق.

وأضاف التقرير أن قطاع الهواتف المحمولة في سامسونج قد يسجل خسائر تشغيلية تُقدر بنحو 1.5 تريليون وون كوري (ما يعادل حوالي مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام، وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا القطاع لخسارة فصلية، ويرجع ذلك أيضًا إلى ارتفاع أسعار الذاكرة.

ورغم ذلك، أكد أحد مسؤولي سامسونج أن الشركة لا تستطيع التعليق على مزايا الطلب المسبق في الوقت الحالي، ما يعني أن هذه المعلومات لا تزال غير رسمية حتى صدور إعلان الشركة.

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