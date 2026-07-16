سعر اليورو مقابل الباوند يستأنف الهبوط– توقعات اليوم 16-7-2026

واصل سعر المؤشر تقديمه لتداولات جانبية مختلطة منذ يوم أمس نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليحافظ بذلك على تمركزه دون الحاجز المستقر عند 52810, نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي خلال التداولات الحالية ليعزز ذلك فرص تقديمه لتداولات تصحيحية هابطة وليستهدف من خلالها لمستوى 52510 ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم المستقر عند 52280.

أما اختراق السعر للحاجز الحالي وتقديمه لإغلاق إيجابي أعلاه, سيؤكد ذلك انتقاله للمسار الصاعد لنتوقع محاولة تسجيله لمكاسب عديدة باندفاعه أولا نحو 52965 وصولا نحو 53165.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 52510 و 52810

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز