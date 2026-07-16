- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 16-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-16 05:12 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تعرض سعر البلاتين بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية ناتجة عن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 ليدفع به لتشكيل بعض التداولات الصاعدة ليختبر بذلك الحاجز الأولي المستقر قرب 1690.00$ وليستقر أدناه.
حاليا وبثبات التداولات دون الحاجز الحالي قد يبدأ السعر بتشكيله لموجات هابطة ليحاول من خلالها الوصول نحو 1610.00$ وبتوفر العزم السلبي قد تمتد التداولات نحو 1570.00$, أما اختراق الحاجز سيعزز فرص تسجيل السعر لمكاسب إضافية باندفاعه مباشرة نحو 1730.00$ وصولا للحاجز الرئيسي المستقر قرب 1775.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1610.00$ و 1670.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز