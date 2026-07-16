سعر اليورو مقابل الين يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 16-7-2026

تعرض سعر البلاتين بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية ناتجة عن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 ليدفع به لتشكيل بعض التداولات الصاعدة ليختبر بذلك الحاجز الأولي المستقر قرب 1690.00$ وليستقر أدناه.

حاليا وبثبات التداولات دون الحاجز الحالي قد يبدأ السعر بتشكيله لموجات هابطة ليحاول من خلالها الوصول نحو 1610.00$ وبتوفر العزم السلبي قد تمتد التداولات نحو 1570.00$, أما اختراق الحاجز سيعزز فرص تسجيل السعر لمكاسب إضافية باندفاعه مباشرة نحو 1730.00$ وصولا للحاجز الرئيسي المستقر قرب 1775.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1610.00$ و 1670.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز