سعر الباوند مقابل الين يتجاوز الأهداف-توقعات اليوم 16-7-2026

واصل سعر النحاس تشكيله للتداولات الصاعدة لنلاحظ تكرر الضغط على الحاجز المستقر عند 6.3000$ محاولا بذلك إيجاد فرصة لتسجيل مكاسب إضافية خلال الفترة القريبة, يحتاج السعر حاليا لتقديم إغلاق جديد فوق الحاجز الحالي ليعزز ذلك فرص تشكيله لاندفاع صاعد جديد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 6.4800$ وصولا نحو 6.5400$.

نشير إلى أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية سيدعم الترجيح الإيجابي للتداولات الحالية لنبقى بانتظار تسجيل السعر للمكاسب الإضافية المقترحة سابقا, أما مخاطرة عودة السعر للمسار التصحيحي الهابط فإن ذلك يتطلب تشكيله لهبوط حاد ليستقر من خلاله دون مستوى 5.9500$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.2500 $ و 6.4800$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع