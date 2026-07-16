تكنولوجيا: آبل تحصل أخيرًا على الموافقة الرسمية لإطلاق Apple Intelligence في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصلت Apple Intelligence أخيرًا على الموافقة الرسمية من السلطات الصينية، ما يمهد الطريق لإطلاق الخدمة على أجهزة iPhone داخل الصين بعد انتظار دام نحو 21 شهرًا منذ الإعلان عنها لأول مرة.

وسجلت آبل الخدمة لدى هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، وهي خطوة إلزامية يجب أن تجتازها جميع منتجات الذكاء الاصطناعي قبل طرحها في السوق الصينية.

وبحسب تقرير جديد، ستعتمد Apple Intelligence في الصين على تقنيات ذكاء اصطناعي طورتها شركتا Baidu وAlibaba، إذ أكدت Alibaba أن نموذجها Qwen سيُدمج في الخدمة على أنظمة iOS وiPadOS وmacOS وvisionOS داخل الصين.

كما أكد متحدث باسم Baidu أن الشركة تتعاون مع آبل لتطوير مزايا Apple Intelligence المخصصة لمستخدمي هواتف iPhone في السوق الصينية.

ورغم حصول الخدمة على الموافقة التنظيمية، فإن الجهات الصينية لم تكشف عن موعد الإطلاق الرسمي، وهو القرار الذي سيظل بيد آبل.

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