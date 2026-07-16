تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف مزيدًا من التفاصيل حول السماعة الذكية المرتقبة من OpenAI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة تفاصيل إضافية حول أول جهاز تطوره OpenAI، والذي سيكون عبارة عن سماعة ذكية من دون شاشة مخصصة للاستخدام المنزلي، مع تصميم يسهل نقلها بين غرف المنزل بفضل بطاريتها القابلة لإعادة الشحن.

وستقدم السماعة معظم الوظائف المعتادة للأجهزة الذكية، مثل التحكم في أجهزة المنزل، وتشغيل الوسائط، والإجابة عن الأسئلة، والرد على الرسائل، إلى جانب دمج ChatGPT بشكل كامل داخلها.

ووفقًا للتقرير، ستعتمد السماعة على إصدار أكثر تطورًا من وضع المحادثة الصوتية في ChatGPT، ما يتيح إجراء حوارات طبيعية ومتواصلة، مع إمكانية مقاطعة المساعد أو أن يقاطع المستخدم أثناء الحديث.

كما ستتعلم السماعة تفضيلات المستخدم تدريجيًا مع مرور الوقت، لتصبح أكثر تخصيصًا وقدرة على توقع احتياجاته، إذ تهدف OpenAI إلى أن تقدم المعلومات بشكل استباقي حتى قبل أن يطلبها المستخدم.

ومن أبرز ما يميز الجهاز، بحسب التقرير، احتواؤه على أجزاء ميكانيكية متحركة تمنحه مظهرًا أكثر حيوية، في محاولة لجعله يبدو وكأنه تجسيد مادي لـ ChatGPT، وليس مجرد جهاز يستجيب للأوامر.

وسيضم الجهاز أيضًا كاميرا ومستشعرات متعددة تساعده على فهم البيئة المحيطة وسياق استخدامه، ما يعزز قدرته على التفاعل مع المستخدم.

ويعد هذا المنتج أول ثمرة لاستحواذ OpenAI على شركة io Products التي أسسها المصمم الشهير جوني آيف، بمشاركة فريق LoveFrom وعدد من مهندسي ومصممي آبل السابقين الذين ساهموا في تطوير أجهزة مثل iPhone وMac.

ومن المتوقع أن تكشف OpenAI عن السماعة رسميًا في وقت لاحق من هذا العام، على أن تُطرح في الأسواق خلال عام 2027.

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